【新品】LONGCHAMPプリアージュENERGY最新作 XS 斜め掛け　黒

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ご覧頂きありがとうございます。★折り畳めて持ち運びに便利なコンセプトてパリジェンヌに圧倒的な指示を得ているLONGCHAMPプリアージュシリーズです。最新コレクションデザインです。●送料込み●お品は折り畳んだ状態で発送いたします。●恐れ入りますが、最安での出品の為お値段交渉はご遠慮下さいませ。☆詳細サイズ:上横26cmx下横17cmx縦14xマチ11cm※多少の誤差はご容赦ください。主な組成:Econyl再生ポリアミドキャンバス金具等:シルバーカラーレザーエッジ:カウハイドレザー裏地:再生テキスタイルストラップ長さ:110cm(長さ調節可能、取り外し不可)内側ポケット:2国内販売価格:27500円パリのロンシャンアウトレットにて購入、正規品でございます。☆ご注意☆海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、糸ほつれがある場合がございます。日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。