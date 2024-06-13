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- 【洗える】リボンタイプリーツワンピース
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商品詳細
☆お値下げしましたご覧いただき、ありがとうございます。一度試着したのみです。2023年7月購入9号ネイビー総丈 118cmプリーツがレディライクなきちんと感を演出してくれる、リボン×プリーツの王道主役ワンピース♪二次会やお呼ばれシーンにもぴったりの上品な一枚です。■DESIGN・胸元：リボンボウタイ・ファスナー：なし・ポケット：なし・ウエスト：後ろゴム■MATERIAL・透け感：なし・伸縮性：なし・裏地：あり■LAUNDERING手洗い素材表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%
http://narcologia.ru/goods/passionate559313.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic203837.html
http://narcologia.ru/goods/flight960728.html
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