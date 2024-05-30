Apuweiser-riche ２ＷＡＹボウタイジョーゼットブラウス

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※3回着用後ホームクリーニング済みです。可愛いデザインでお気に入りなのですが着る機会がなくしまっておりました。秋物のお洋服を予約したのでクローゼットを整理の為出品致します。※8,9,10枚目の画像は別カラーの参考着用画像です。※あくまでも1度人の手に渡ったものである中古品であることをご理解いただける方のみご購入を宜しくお願い致します。※発送の際にコンパクトに折りたたみますので畳皺がついてしまうことはご了承下さいませ。color:LAVラベンダーsize:1Sサイズprice:¥16,500■ブランド商品説明上品クラシックな印象をプラスするボウタイデザインのブラウス。タイは取り外し可能な2WAY仕様になっており、異なる表情が楽しめるのも魅力のひとつ。ふんわりとした軽やかなジョーゼット生地で着心地も良く、柔らかな質感が女性らしい優しげな雰囲気を演出してくれます。キュッとしぼった袖口やパールボタンもさりげないポイントです。オフィスコーデやデートスタイルにもぴったりな大人レディなアイテム。NoelaノエラSNIDELスナイデルHarliptoハーリップトゥLilyBrownリリーブラウンRirandtureリランドチュールJUSGLITTYジャスグリッティーCELFORDセルフォードMystradaマイストラーダMERCURYDUOマーキュリーデュオApuweiser-richeアプワイザーリッシェJILLBYJILLSTUARTジルバイスチュアートテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···パープル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、リボン/ボウタイ