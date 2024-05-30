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AS KNOW AS 刺繍 チェックフリルブラウス
商品番号 W81382419628
商品名

AS KNOW AS 刺繍 チェックフリルブラウス
ブランド名 アズノゥアズピンキー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASKNOWASPINKYのお花の刺繍がかわいいチェックのフリルブラウスです。立ち襟で胸元からバックに切り替えでフリルが入ってかわいいデザインです。特に後ろから見たフリルがめちゃめちゃかわいいです♥️ポリエステル混の生地なので色褪せしづらく、フリルもへたりにくいので長く着られます。サイズ:*身幅:48cm着丈:60cm袖丈:58cm裄丈:67cmホームクリーニング済み※素人による採寸です。若干の誤差はご了承ください。※個人所有の中古品であることをご理解の上、ご購入ください。※昼間は仕事中のため、すぐに返信できませんがなるべく早めに返信いたします。061
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