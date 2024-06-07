バースデーバッシュ ジャガード織トップス



ジャガード LONG RIBBON SETUP - BIRTHDAY BASH



ジャガード カットショルダーパフ SETUP - BIRTHDAY BASH



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カラー...オフホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋つい先日購入したばかりのトップスですが自分の雰囲気に合わなかったので似合う方に着て頂きたいと思い出品しました。試着したのみです。カラーはオフホワイトジャガード織リボンのバックスタイルも可愛いです。