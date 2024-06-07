  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
商品番号 C71022469393
商品名

ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,523 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

2度程着用しましたが着用期間無いため出品いたします付属のブローチは一度もブラウスにピンを刺していないためブラウスに穴空いておりません。ショルダーのフリル使いがフェミニンさをアピールするブラウスのお目見えです。繊細なチュールを衿とカフスに重ねて、異素材の組み合わせが目を惹くアクセントに。大きなスクエアビジューのついたブローチは気品を高めてくれて、ドレスコードなどのオケージョンにもぴったりです。サイズ(cm)：F:着丈62cm身幅47cm肩幅33cm袖丈60cm裾幅49cm素材：本体：_ポリエステル100%、_チュール:_ポリエステル100%、_レーステープ:_ポリエステル100％色　ピンク　量産型地雷系フェミニン系ガーリー系トラヴァストーキョートラバスAnkRougeアンクルージュMaisondeFLEURメゾンドフルールノエミーevelynエブリンINGNIイングHoneyCinnamonハニーシナモンAnkRougeevelynエブリンanmilleアンミールLizLisaリズリサEATMEイートミーsnidelスナイデルmerryjennyメリージェニーFintフィントinnocentWorldVictorianmaidenMILKMaryMagdaleneMoimêmeMoitiémetamorphosebabythestarshinebrightbobon21bubbleswc靴ネイルチップ夢絵　マーズMARStitty＆Co.ペンライトリボンヲタ活推し活ゆめかわいいリボンフリルレースワンピーススカートシューズ靴魔法少女ユニコーンかわいい可愛い韓国ファッションオルチャン
http://narcologia.ru/goods/kindness819305.html
http://narcologia.ru/goods/competitive792281.html
http://narcologia.ru/goods/Adder40375.html
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ホワイト ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ROJITA（ロジータ）の「配色チュールフリル衿ブラウス（シャツ ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス | フリマアプリ ラクマ
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ブラック） -靴 ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ROJITA - 最終価格 ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウスの通販 ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ROJITA（ロジータ）の「配色チュールフリル衿ブラウス（シャツ ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ホワイト ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
＊配色チュールフリル衿ブラウス＊ | フリマアプリ ラクマ
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （パープル）
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
❤︎ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス❤︎ | フリマアプリ ラクマ
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ホワイト）
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ROJITA（ロジータ）の「配色チュールフリル衿ブラウス（シャツ ...
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ブラック）
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ホワイト）
ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク
ロジータ ROJITA 配色チュールフリル衿ブラウス （ホワイト）

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru