ROJITA ロジータ 配色チュールフリル衿ブラウス　ピンク

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2度程着用しましたが着用期間無いため出品いたします付属のブローチは一度もブラウスにピンを刺していないためブラウスに穴空いておりません。ショルダーのフリル使いがフェミニンさをアピールするブラウスのお目見えです。繊細なチュールを衿とカフスに重ねて、異素材の組み合わせが目を惹くアクセントに。大きなスクエアビジューのついたブローチは気品を高めてくれて、ドレスコードなどのオケージョンにもぴったりです。サイズ(cm)：F:着丈62cm身幅47cm肩幅33cm袖丈60cm裾幅49cm素材：本体：_ポリエステル100%、_チュール:_ポリエステル100%、_レーステープ:_ポリエステル100％色 ピンク 量産型地雷系フェミニン系ガーリー系トラヴァストーキョートラバスAnkRougeアンクルージュMaisondeFLEURメゾンドフルールノエミーevelynエブリンINGNIイングHoneyCinnamonハニーシナモンAnkRougeevelynエブリンanmilleアンミールLizLisaリズリサEATMEイートミーsnidelスナイデルmerryjennyメリージェニーFintフィントinnocentWorldVictorianmaidenMILKMaryMagdaleneMoimêmeMoitiémetamorphosebabythestarshinebrightbobon21bubbleswc靴ネイルチップ夢絵 マーズMARStitty＆Co.ペンライトリボンヲタ活推し活ゆめかわいいリボンフリルレースワンピーススカートシューズ靴魔法少女ユニコーンかわいい可愛い韓国ファッションオルチャン