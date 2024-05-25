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ADAM ET ROPE アダムエロペ レース チュール 切り替え ワンピース
商品番号 E12304315255
商品名

ADAM ET ROPE アダムエロペ レース チュール 切り替え ワンピース
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ADAMETROPEtroisiemechaco定価：27500円サイズ：38身幅：約45㎝ウエスト：約31㎝～40㎝（ゴム入り。伸縮性あり）着丈：約116㎝アダムエロペ（レディース）のレース×チュールコンビワンピース【二の腕やお腹周りを効果的にカバーできるワンピースです。トレンド素材でモダンに仕上げました。】 素材：デコルテはメッシュ、身生地は日本のレースを使用した贅沢な一枚です。さりげなく異素材ミックスが楽しめます。 デザイン：デコルテ、ショルダーはシアーなチュール素材を使用。身生地のレース、チュールともに、アダムエロペオリジナルのカラーで作った特別感のあるアイテムです。日常のちょっとしたお出かけやフォーマルシーンに便利な1着。レースが着こなしに華やぎを加えます。1度使用しました。USED品ですが、特に難は見当たりませんでした。結婚式などにいかがでしょうか？#ことり77ADAMETROPEアダムエロペtroisiemechacoチュールメッシュシースルー透け感切り替えレースロングワンピースMサイズ黒ドレスフリルフェミニンカラー...ブラック柄・デザイン...レース袖丈...半袖季節感...春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/secretarial644516.html
http://narcologia.ru/goods/injure104367.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture329241.html
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