美品 ポールスミス カラーブロックハンドル レザートートバッグ ハンドバッグ

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美品PaulSmithポールスミスカラーブロックハンドルレザートートバッグハンドバッグハンドルのトップと根革部分にあしらった配色が特徴的な“カラーブロックハンドル”のトートバッグ。本体には、ソフトでありながらもほどよいコシのあるスプリットレザーを使用。表面をPUコーティングで仕上げているため、通常のレザーに比べてキズや汚れ、水に強く、型崩れもしにくいデイリーユースに適した素材です。カラー：ブラウン素材：レザーサイズ：W32cm×H25cm×D13cm付属品：無し状態：美品購入場所：ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済商品です美品状態ですが、あくまで素人保管ですので神経質な方はお控えください。(※お客様都合の返品の場合、返送の送料は負担出来かねますのでご注意ください)人気商品のため早い者勝ちとなっておりますので、ご購入をお考えの方はお早めにどうぞ(^^)【購入の際の注意点】即購入OKです！購入の際は以下の文章を確認してからのご購入をお願い致します！☆お値下げ希望の相談などございましたら、お気軽にお声掛けください。お値下げはお気持ち程度にはなってしまうと思いますが検討させていただきます。☆値下げ直後は、他のお客様がご購入される可能性もございます。早い者勝ちとなりますので、ご注意ください。