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商品詳細
袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬モデル168センチ柔らかく薄手の革で着やすくハードになりすぎない品があるお品です。肩幅51肩上部からの着丈107柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬
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