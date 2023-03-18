プラダ ロングウォレット リボン

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布プラダのロングウォレットです。購入7年前、使用期間2年ほどで自宅にて保管しておりました。チャックの動きが滑らかではないため、手入れが必要になると思います。その他の商品の状態としては中身は綺麗ですが、外見に使用感はあります。箱付きで保管しておりました。定価は9万円ほどだったと思います。
http://narcologia.ru/goods/injure735867.html
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