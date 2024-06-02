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【レア商品】♡慈雨　じう　センソユニコ　ショルダーバッグ　レザー　ブラック ♡
商品番号 R23000569467
商品名

【レア商品】♡慈雨　じう　センソユニコ　ショルダーバッグ　レザー　ブラック ♡
ブランド名 ジウ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【レア商品】♡慈雨　じう　センソユニコ　ショルダーバッグ　トートバッグ　レザー　ブラック黒♡【※商品の在庫確認をしたいので、購入希望の方は必ずコメントお願い致します！】※気になっている方がおりましたら質問も大歓迎です♡できるかぎりで早い時間に返答させて頂きます！とてもレア商品になりますので、早い者勝ちです！もう手に入らないので、とても希少価値があるレア商品です！！サイズ　横　約36cm縦　約22cmマチ　約13cm持ち手から　約33cm内ポケット　ファスナー付きポケット1個スナップ付きポケット1個外ポケット　ファスナー付きポケット1個　サイドポケット2個　ポケット1個慈雨がお好きな方、柄、形を気に入って頂いた方に良ければお譲りしたいです！！軽く、とても可愛くおしゃれです♡自宅保管しておりましたので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。※発送の際には、丁寧に折り畳み、コンパクトに発送させて頂きます。ご了承ください。らくらくメルカリ便、もしくはゆうゆうメルカリ便にて発送させて頂きます。慎重に検品しておりますが、細かい点など見落としがある可能性がありますことをご了承ください。☆プロフィールもご確認ください☆
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