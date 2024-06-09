値下げしました！TOMORROWLAND ブラウス

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商品詳細
TOMORROWLANDブラウスサイズ…36薄いベージュのベースに茶色の太いストライプと極細のパープルのストライプが入った、大人っぽいデザインです。購入したまま着る機会がなく保管していました。新品未使用でタグもついたままです。未使用ではありますが、素人保管の為見落としがあるかもしれません。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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