グリーンレーベルリラクシング ボートネック カットソー2枚セット

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グリーンレーベルリラクシングボートネックリブカットソー白→新品、タグなし水色→新品、タグあり試着しただけの新品です。サイズはフリーですが、普段Mサイズカットソーを着ている方ならちょうど良いと思います。着丈約57身幅42…参考までに。随分前の商品ですが、眠っていました。可愛くてネットで色違いで購入しましたが、体形に合わず、ずっと取ってありました。コットン100%できれいなカラーです。ばら売りはしません。即購入可能です。値下げ交渉も可能です！