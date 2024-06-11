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グリーンレーベルリラクシング ボートネック カットソー2枚セット
商品番号 H85524647502
商品名

グリーンレーベルリラクシング ボートネック カットソー2枚セット
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリーンレーベルリラクシングボートネックリブカットソー白→新品、タグなし水色→新品、タグあり試着しただけの新品です。サイズはフリーですが、普段Mサイズカットソーを着ている方ならちょうど良いと思います。着丈約57身幅42…参考までに。随分前の商品ですが、眠っていました。可愛くてネットで色違いで購入しましたが、体形に合わず、ずっと取ってありました。コットン100%できれいなカラーです。ばら売りはしません。即購入可能です。値下げ交渉も可能です！
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