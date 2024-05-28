ROPE 2wayバスケットバッグ

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★高さ21cm★幅上18.2cm下14.6cm★まち14.2cm★ショルダー紐74~97.7cm★持ち手35.3cmキャメルブラウンマグネット開閉式インナーポーチはオーガニックコットンキャンパス両面にポケット有りショルダー紐、インナーポーチは取外し可能一回使用し保管していました。少し窪みがあります（画像2枚目）