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ROPE 2wayバスケットバッグ
商品番号 P75470121561
商品名

ROPE 2wayバスケットバッグ
ブランド名 ロペ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★高さ21cm★幅上18.2cm下14.6cm★まち14.2cm★ショルダー紐74~97.7cm★持ち手35.3cmキャメルブラウンマグネット開閉式インナーポーチはオーガニックコットンキャンパス両面にポケット有りショルダー紐、インナーポーチは取外し可能一回使用し保管していました。少し窪みがあります（画像2枚目）
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