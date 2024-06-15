【MICHAEL KORS】ショルダーバッグ

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マイケル・コースのショルダーバッグです。スタッズが華やかで、今の季節にもピッタリです。・ブランド:MICHAELKORS・サイズ:横22.0cm、縦17.0cm、まち8.0cm・カラー:ホワイト※大切に使用しておりましたが、多少の使用感につきましてはご理解の程お願いいたします（5枚目写真参照）。※本商品は着払いでの発送予定です。※他サービスでも出品中の商品のため、どちらかで売れ次第削除予定です。ご容赦くださいませ。ご不明点・ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。#MICHAELKORS#マイケルコース#スタッズ#バッグ#ショルダーバッグ