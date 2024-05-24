美品ロエベ　スカーフ　ノベルティ

ご覧くださりありがとうございます。サイズ約192cm×66cmノベルティですのでタグはございませんのでご理解ある方にお譲りいたします。カシミヤ混合素材です。可愛くも綺麗にもなり愛されスカーフになりこと間違いなし。今季のストールお考えでしたらこちらに決めませんか？24時間以内の発送で配達いたします。お取り置き可能です。専用ページお作りいたしますのでお気軽にコメントください。



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