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美品ロエベ　スカーフ　ノベルティ
商品番号 R77735030667
商品名

美品ロエベ　スカーフ　ノベルティ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。サイズ約192cm×66cmノベルティですのでタグはございませんのでご理解ある方にお譲りいたします。カシミヤ混合素材です。可愛くも綺麗にもなり愛されスカーフになりこと間違いなし。今季のストールお考えでしたらこちらに決めませんか？24時間以内の発送で配達いたします。お取り置き可能です。専用ページお作りいたしますのでお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/stage723797.html
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