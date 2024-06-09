新品　姫路レザー　本革　2wayバッグ　日本製

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姫路レザーを贅沢に使った丁寧な作りの日本製のバッグになります。素材の良さが充分に味わって頂けると思います。落ち着きのある濃いめのレッドカラーが素敵です。持ち歩くにちょうどいいサイズ感です。中にペットボトルを固定しておけるボトルホルダー付いています。ショルダーストラップは取り外し可能で、斜めがけも可能です。16280円サイズ20×21cm新品でも自宅保管品であること、中古品であることをご理解頂ける方、またお支払い期間内にお支払い頂ける方のみご購入お願い致します。他にも色々と出品しておりますのでぜひショップもご覧ください。