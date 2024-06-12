ひつじのメリーさま専用！パイソン！エルバ erva 名品カンガルーバッグ がま口

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商品詳細
アッシュペーフランス購入。エルバervaの名品カンガルーバッグでございます。カンガルーのように大きながま口ポケットがお洒落！希少なリアルパイソン…豪華！お色はオフホワイトに近い極淡いベージュ。内側は可愛いアンティーク生地。T最大38×W35×D6㌢。ユーズド。概ね美品ですが、ハンドルなどに多少の使用感がございます。定価20万円以上のお品。いただき物のため、詳細は画像にてご確認くださいませ。✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜o○☼*゜・*:..。o○☼*:.☼*:..○☼*゜ミナペルホネン・コムデギャルソン・アーツ\u0026サイエンス・ドゥロワーdrawer・ポールハーデン・アッシュペーフランス・45rpm・pero・dosa・雅姫さん…etc…お洒落な方に。
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