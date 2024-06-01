CASUCA 片耳ピアス　WG lupearlグレー

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商品詳細
Lupearl付 ホワイトゴールドのチェーンのピアスです。チェーン部分長さ:6cmパール部分径:約8mm今ではもう展開されていないようです。もともと両耳で購入したのですが、一度だけ使用した時に片方を落としてしまい(泣)、あまり片耳使用することはないため、片耳でも楽しんでご利用いただける方に是非に、と思っております。購入時のケースに入れてお届けします。
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