新品 値下げ qbag bon リュック ショルダー ネオプレン 推し活 赤 ...

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商品詳細
公式オンラインストアにて14199円で購入し、新品未使用で自宅保管していました。今シーズン流行の赤です。差し色になり可愛いです。写真撮影のため、外装から出しましたが、未使用でボタンにフィルムもついています。肩掛けにもできるのでショルダーとハンドバッグ、リュックの3wayで、大きさも大きすぎず、ペットボトルなどの荷物もしっかり入る大きさです。鍵などの貴重品を入れておけるミニポーチも付属していて便利です。汚れても丸洗いできます。マザーズバッグとして、Instagramで大人気のフランスのバッグです。●カラー：レッド5枚目の写真が実物に近いです。●素材：ネオプレーン(自宅で水洗い可能)●付属品：付属のポーチ取り外しできるので、他のバッグにも付けられます。2つ折りにしてゆうパケットで匿名配送予定です。宅急便ご希望でしたら+500円で変更可能です。柄・デザイン···無地カラー···レッド種類···その他ショルダーバッグ
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