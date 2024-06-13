【新品】アタ☆ショルダーバッグ

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商品詳細
手編みのショルダーバックです。一度も使用していないのでバッグ自体はとてもきれいです。アタを燻したような香りが少し残っています。サイズ：幅21cm×高さ13cm(実寸)マチは最大で7.5cm内寸は約－1cm高さのみ－2cmくらい
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