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【新品】アタ☆ショルダーバッグ
商品番号 F57379605997
商品名

【新品】アタ☆ショルダーバッグ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手編みのショルダーバックです。一度も使用していないのでバッグ自体はとてもきれいです。アタを燻したような香りが少し残っています。サイズ：幅21cm×高さ13cm(実寸)マチは最大で7.5cm内寸は約－1cm高さのみ－2cmくらい
http://narcologia.ru/goods/browse466691.html
http://narcologia.ru/goods/response985842.html
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