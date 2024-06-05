ニーアレプリカント　青年ニーア　フィギュア

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ニーアシリーズ10周年記念1番くじのA賞(青年ニーア)のフィギュアです。未開封(テープ付き)です。箱のまましばらく飾り、その後暗所で保管しておりました。目立つ大きな傷や日焼けなどはございませんが、神経質な方はお控えください。即購入可その他なにかありましたらご相談ください。※まとめ買いでお値引き可能ですNieR:AutomataNieRReplicantニーアオートマタニーアレプリカント