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☆良品☆IBIZA ハンドバッグ
商品番号 X96898872557
商品名

☆良品☆IBIZA ハンドバッグ
ブランド名 イビザ
特別価格 税込 7,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イビザのハンドバッグです。当初(25年位前に購入)一目惚れをして購入しましたが、一度使用したまま、大切に保管しておりました。気に入った方に使って頂ければ嬉しいです♪色あせ・キズ・カビ\u0026カビ臭も無く状態は良いです！気になるところは写真に載せております。サイズ(約)横上33センチ横中37センチ　　　　　縦17.5センチ　マチ8.5センチポケット　両脇2つ　内側１つ☆この商品に関しては少しでしたら金額交渉出来ます！質問があればコメントにてお願いします(^^)※年数が立っておりますのでご理解頂ける方希望です。カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン
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