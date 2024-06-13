☆良品☆IBIZA ハンドバッグ

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商品詳細
イビザのハンドバッグです。当初(25年位前に購入)一目惚れをして購入しましたが、一度使用したまま、大切に保管しておりました。気に入った方に使って頂ければ嬉しいです♪色あせ・キズ・カビ\u0026カビ臭も無く状態は良いです！気になるところは写真に載せております。サイズ(約)横上33センチ横中37センチ 縦17.5センチ マチ8.5センチポケット 両脇2つ 内側１つ☆この商品に関しては少しでしたら金額交渉出来ます！質問があればコメントにてお願いします(^^)※年数が立っておりますのでご理解頂ける方希望です。カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン
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