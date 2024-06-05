LeSportsac レスポートトートバッグ 新品 SIZE M 4084

コメントお願いしますコメントお願いしますコメントお願いしますコメントなしの購入は無理ですかわいい、便利です。小ぶりなのに意外と容量があり、ペットボトルも入る使いやすいバッグです。新品未使用品。サイズ:S:17*17*14*27M:24*25*20*32.5L:28*30*24*33サイズは1-3cm誤差があります、予めご了承してください。素材：ポリエステル※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。沖縄発送が高いですから、2000円の送料が必要です。ご了承ください



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