アナトリエ　ファー　バッグ

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商品詳細
アナトリエのファーバッグです。パールの持ち手が可愛いです。大切にしまっておいたのですが、使用する機会のないままになってしまったので、どなたかにお譲りしたいと思います。未使用タグ付きですが、長期保管による汚れなどあるかもしれません。細かいことが気になる方はご購入をお控えください。ファーは、購入時より一部長い(少し飛び出ている)部分からありますが、使用には気にならない程度がと思います。お写真でご判断ください。
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