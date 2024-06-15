レスポートサック バッグ # F8

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商品詳細
コメントお願いしますコメントお願いしますコメントお願いしますコメントなしの購入は無理ですサイズ：33*42*16cm素材：ポリエステル※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。沖縄発送が高いですから、2000円の送料が必要です。ご了承ください
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