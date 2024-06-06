DIOR ディオール ショルダーバッグ トロッター キャンバス 総柄

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商品詳細
○アイテムDIORディオールショルダーバッグトロッターキャンバス総柄○サイズ縦22cm横28cmです。※素人採寸のため多少の誤差が生じる場合がございます。○状態多少の使用感あり○カラートロッター○購入元大手ブランド買取店（真贋鑑定済）○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします管理番号
http://narcologia.ru/goods/Sydney442749.html
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