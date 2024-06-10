エルベシャプリエ　舟型ナイロントートM

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Mサイズ寸法:縦22cm×横40cm×マチ20cm└多少の誤差はご了承ください。色はカーキ色になります。ハンドルカバー付きで、持ちやすく、とても使いやすいサイズになります。画像にてご確認ください。大きな汚れ、ほつれなどはありませんが中古品につき、ご理解いただける方は、ご検討ください。自宅倉庫にて保管しておりました。発送は折りたたんで、発送いたします。素材···ナイロン