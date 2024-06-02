イヴサンローラン がま口財布

財布形/開け口...がま口カラー...レッド イヴサンローランのがま口財布です大手リサイクルショップにて購入したものになりますお札入れのみ使用しましたコイン入れにヒダの押しあとありがま口の金具部分、スナップの金具ロゴ部分にキズ、くすみありカード入れのスナップが当たる部分に押しあとありベタつきはありませんがお札入れの生地がくっつきやすいです表面に少し色むらありますが比較的状態はいい方だと思いますサイズ 縦9.5センチ 横11センチ付属はありません現品のみとなります



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