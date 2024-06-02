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バーバリーブルーレーベル　ワンピース　ガーリー　フレンチスリーブ　ティアード
商品番号 X77989682127
商品名

バーバリーブルーレーベル　ワンピース　ガーリー　フレンチスリーブ　ティアード
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾【極美品】です。　１０個のダブルボタン　裾はティアード○サイズサイズ（相当）36肩幅cm　31身幅cm　38着丈cm　78袖丈cm　12平置きおおよその実寸。○カラー黒、赤、白○素材毛100％ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をいただけますと助かります。#まみまみ洋品店
http://narcologia.ru/goods/approximate631120.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture185141.html
http://narcologia.ru/goods/ordering149479.html
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バーバリーブルーレーベル ワンピース 36 フレンチスリーブ ティアード ガーリ
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バーバリーブルーレーベル　ワンピース　ガーリー　フレンチスリーブ　ティアード
リボンベルト付きティアードワンピースXフレンチスリーブブラウスセット[zi310]
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