バーバリーブルーレーベル　ワンピース　ガーリー　フレンチスリーブ　ティアード

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます＾＾【極美品】です。 １０個のダブルボタン 裾はティアード○サイズサイズ（相当）36肩幅cm 31身幅cm 38着丈cm 78袖丈cm 12平置きおおよその実寸。○カラー黒、赤、白○素材毛100％ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をいただけますと助かります。#まみまみ洋品店
http://narcologia.ru/goods/approximate631120.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture185141.html
http://narcologia.ru/goods/ordering149479.html
バーバリーブルーレーベル ワンピース 36 フレンチスリーブ ティアード ガーリ
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