MARWUNITEDARROWSギャザーバルーンスカート品名：MRWC/NGATHERBALOONSK品番：91246730021■WEB限定アイテム■＜MARW＞ブランドアイコンでもあるバルーンスカート■デザイン今シーズンはウエスト部分に大胆にギャザーを施し、程よくボリューム感のあるバルーンシルエットに仕上げました。ウエストのベルト幅を太めにすることでスタイルアップ効果も演出。 ふんわりと広がるバルーンシルエットが華やかなアクセントをプラスしてくれます。 ■素材ややハリ感のあるコットン・ナイロン素材を使用。============================裏地：あり透け感：なし伸縮：なし光沢感：なしケア方法：手洗い可============================新品定価¥12100カラー:ブラックサイズ:36新品未使用タグ付きです。よろしくお願いします。



MARW UNITED ARROWS＞ギャザー バルーンスカート



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