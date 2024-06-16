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ルイヴィトン モノグラム フロランティーヌ
商品番号 P24430626184
商品名

ルイヴィトン モノグラム フロランティーヌ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革柄・デザイン···その他カラー···ブラウン韓国免税店で購入したものです。綺麗な状態です。後ろ側ベルト通しが少し緩んでる気がします（泣）紐サイズXSです。USED御理解下さい。財布等の箱だと思いますが保存袋箱もお付けします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce183155.html
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