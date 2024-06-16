ルイヴィトン モノグラム フロランティーヌ

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商品詳細
素材···本革柄・デザイン···その他カラー···ブラウン韓国免税店で購入したものです。綺麗な状態です。後ろ側ベルト通しが少し緩んでる気がします（泣）紐サイズXSです。USED御理解下さい。財布等の箱だと思いますが保存袋箱もお付けします。
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