新品未使用　リファファインバブルS ホワイトボディ

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定価¥30,000人気商品にホワイトボディが登場！シルバーよりも水アカなど目立ちにくく高級感がありプレゼントに最適自宅でミラブルをはじめ様々なシャワーヘッドを使いましたがリファがいちばん使いやすくどなたでも喜んでいただけると思います。特価設定なので値下げはご容赦願います。秘密は肌を美しくする2つの泡日本発祥の技術、ウルトラファインバブルとマイクロバブル。普段目にする通常の泡よりもずっと小さく、特異的な洗浄のメカニズムを持つ2つの泡で肌本来の美しさを引き出します。●ダブルの洗浄力で落とす・ウルトラファインバブル・マイクロバブル●肌にうるおいを与える●選べる4つのモード・ミスト・ジェット・パワーストレート・ストレート●取り付けるだけで節約効果●おうちのシャワーに簡単取り付け保証書等全て揃ってますが正規代理店仕入なので購入店の捺印はありません。