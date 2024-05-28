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- 新品未開封 ZOJIRUSHI 圧力IH炊飯ジャー極め炊き NW-JW10 黒
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。※大幅お値下げしました！ お値段交渉お受けできません。【状態】新品未開封購入時期:2023.9ダンボールの状態は写真でお確かめください発送は写真に載っているものが全てです。ご確認ください。【発送】送料込み匿名発送1日以内に発送します購入した時のダンボールのまま発送します（写真4枚目にラベルを貼って発送）【カラー】ブラック 黒【品番】NW-JW10【サイズ】外形寸法幅×奥行×高さ（約cm）27.5×34.5×21.5ふた開き時の高さ（約cm）44.56.5キロ
http://narcologia.ru/goods/slide243487.html
http://narcologia.ru/goods/traverse885126.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln758502.html
新品未開封 ZOJIRUSHI 圧力IH炊飯ジャー極め炊き NW-JW10 黒
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