SONY ハンディカム Handycam FDR-AX45 動作良好 美品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。SONYハンディカムHandycamFDR-AX45動作良好美品になります。※使用に伴う若干の小キズはご容赦ください。付属品は本体、電源ケーブル、純正バッテリーのセットになります。説明書や箱、保証書は欠品です。個人出品のためNC,NRでお願いします。通常1−2日以内に発送します。画質···4Kタイプ···ハンディカメラ
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