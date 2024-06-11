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SONY ハンディカム Handycam FDR-AX45 動作良好 美品
商品番号 C99617422333
商品名

SONY ハンディカム Handycam FDR-AX45 動作良好 美品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 23,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。SONYハンディカムHandycamFDR-AX45動作良好美品になります。※使用に伴う若干の小キズはご容赦ください。付属品は本体、電源ケーブル、純正バッテリーのセットになります。説明書や箱、保証書は欠品です。個人出品のためNC,NRでお願いします。通常1−2日以内に発送します。画質···4Kタイプ···ハンディカメラ
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