HERMESエルメスヴィド・ポッシュ ワイヤレス充電器 《ヴォルトH》

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新品・未使用HERMES直営店購入(2023年購入)■付属品保存袋、箱、りぼん、取り扱い説明書ショップカードはお付け致しません。定価249,700日本国内エルメス店舗にて購入しております100%正規品の正真正銘本物でございますのでご安心下さいませ。新品となりますが、あくまでも自宅保管による中古品でございますので、ご理解頂けます方のみのご購入をお願い申し上げます。差し替え防止の為、配送後の御返品、御返金は、致しかねますので、何卒ご了承下さいませ。他サイトでも出品しております。突然削除する事もございますので、コメント有無に関わらず、早い者勝ちでお願い致します。ショップカードはお付け致しません。また、新品未使用ではありますが、自宅保管である事をご了承くださいませ。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。返品はお断りしております。ヴィド・ポッシュワイヤレス充電器トリヨンH充電スペースとヴィド・ポッシュスペースで構成されたアイテムワイヤレス技術を通して、お使いの機器を充電。レザー上に《H》のホットスタンピングが刻まれた充電面に、QI対応の機器を置くだけでOK。ヴィド・ポッシュ充電器は電源コンセントに接続した状態でご利用ください。そのためには、付属のUSB-Cケーブルの一方をヴィド・ポッシュのUSB-Cポートへ、もう片方をUSB-PD/USB-C電源アダプター（30W以上、非付属品）に繋げてください。USB-PD/USB-C充電ケーブルが付属されています。電源アダプターは付属されていません。フランス製全体のサイズ：28×19.5cm|重量：740g|ヴィド・ポッシュスペースのサイズ14.6×14.9cm商品番号：H314134MU01