SONY Cyber−Shot T DSC-T70(B) #527

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ご覧いただきありがとうございます。▪️外観若干のスレはありますが、大きな凹みやキズはございません。その他は、写真をご覧下さい。▪️レンズ若干のチリはありますが、キズ、カビ、くもりはありません。※撮影には影響ありません。▪️動作シャッター、フラッシュ、zoom異常ありません。▪️付属品バッテリー（2つ）、充電器、カメラソフトケース。あくまでも中古品のため、神経質な方はご遠慮下さい。丁寧に梱包して発送致します。迅速発送を心がけていますので宜しくお願い致します。SONYCyber−ShotTDSC-T70(B)CAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0color:BLACKセンサーサイズ:1/2.5型センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満タッチパネル有バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:デジタルSDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:メモリステックPROデュオモニタ有光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍動画圧縮方式:MPEG1動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:640X480可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:751〜850万画素顔認識種類:顔・笑顔認識機能#ソニー#SONY#コンデジ#コンパクトデジタルカメラ#デジカメカメラ種類···小型カメラ(コンパクトカメラ)付属品···ストラップ、充電器、バッテリー特徴···手振れ補正、タッチパネル