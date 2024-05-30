富士通 ARROWS Tab Q508/SB 電源ケーブル付

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商品詳細
CPU：Atomx5-Z85501.44GHzメモリ：4Gストレージ:フラッシュメモリー eMMC64GBリカバリ領域：なし光学ドライブ：なし液晶：10.1インチ(1920×1200)入力方式：静電容量方式タッチパネルOS：Windows10ポート：USB3.0、USB3.1、Type-cx1、microSD無線LANあり,内蔵カメラあり薄さ軽さ:11.8mm555g8GBMicroSDカード付き#FUJITSU#arrows#Windows11#タブレットPC#富士通#マイクロソフト#激安
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