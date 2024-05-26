RSR Ti2000DOWN ダウンサス 一台分20ヴェルファイア アルファード



20アルファード 2400HV 4WD RSR Ti2000ダウンサス｜アルファード パーツ



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RSRTi2000DOWN一台分T848TWヴェルファイア20系アルファード20系(4WD用)(使用感は少ない)(他のサイトにも出品中)ダウン量フロント45～40バネレート3.31ダウン量 リア50～45バネレート8.83個人差が御座いますので必ず画像にて判断してください中古品になりますので写真に写りきらないガリ傷、汚れはあります。完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。画像に写っている物で全てです。3Nでお願いしますご質問等ありましたら必ずご購入前にお願い致します。