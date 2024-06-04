FJクルーザー　リフトアップ　コイルスプリング　トヨタ　キープスラント

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FJクルーザーを購入した際に装着されていたキープスラント製のリフトアップコイルです。ノーマルショックに取り付けしてありました。走行距離等不明です。リフトアップ量は多分2インチくらいだと思います。外すまで問題はありませんでした。仕様変更をした為交換しました。中古になりますので錆、傷等あります。ノークレーム、ノーリターンにてお願い致します。ご理解の上ご購入ください。