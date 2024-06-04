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KYB カヤバLOWFERSPORTS ホンダN-BOXスプリング新品未使用
商品番号 U11625300030
商品名

KYB カヤバLOWFERSPORTS ホンダN-BOXスプリング新品未使用
ブランド名 カヤバ
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···スプリング対応車種メーカー···ホンダN-BOXカスタムJF4新品未使用フロント　リア4本組四駆用今年8月に購入して箱入りで保管してありました。撮影のため箱から出しましたが、それまでは未開封でした。
http://narcologia.ru/goods/plaque895207.html
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