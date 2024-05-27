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ラルグス キャンバーボルト M12
商品番号 T86890894147
商品名

ラルグス キャンバーボルト M12
ブランド名 ラルグス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応車種メーカー···汎用12mmのキャンバーボルト未使用です。デミオDE5FSに取り付けようと思い購入しましたが、車両を手放した為不要になりました。ボルトのサイズが合えば他の車種でも使えると思います。取り付けは自己責任でお願いします、すり替え防止の為、返品はお断りします。
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