ラルグス キャンバーボルト M12

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商品詳細
対応車種メーカー···汎用12mmのキャンバーボルト未使用です。デミオDE5FSに取り付けようと思い購入しましたが、車両を手放した為不要になりました。ボルトのサイズが合えば他の車種でも使えると思います。取り付けは自己責任でお願いします、すり替え防止の為、返品はお断りします。
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