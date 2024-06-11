マックスid65 150 22K

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商品詳細
id65自由長15022Kマックススプリングです。使用期間1週間くらいの物です。変形？スプリングの形が少し斜めになっていますが、取付してしまえば気になりませんし、普通に使用出来ると思います。お安く出品しますので、宜しく御願い致します。
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