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マックスid65 150 22K
商品番号 F21909308438
商品名

マックスid65 150 22K
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

id65自由長15022Kマックススプリングです。使用期間1週間くらいの物です。変形？スプリングの形が少し斜めになっていますが、取付してしまえば気になりませんし、普通に使用出来ると思います。お安く出品しますので、宜しく御願い致します。
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