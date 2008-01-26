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- FXST FXSTB FXSTC ソフテイル リヤタイヤ200サイズ用 キャリア
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商品詳細
ハーレー ソフテイル200サイズ用キャリアになります。部品購入後、ボックスが落ちないよう溶接してもらい、延長出来るよう作成してもらい、延長用のスペーサーを作成してもらいました。部品以外で30,000円程お金がかかってます。中古品ですが車種が合えばかなりお買い得な商品かと思います。延長だけではリヤフェンダーへの干渉があり、スペーサーを作成しました。延長用のネジもありますので、このまま装着できます。よろしくお願いいたします。パーツの種類...2006年以降 ソフテイル 200サイズ用対応車種メーカー...ハーレーダビッドソン#ナイトトレイン#ソフテイル#ソフテイルスタンダード#ソフテイルカスタム#FXST#FXSTB#FXSTC#200サイズ#キャリア#ミーティング用
http://narcologia.ru/goods/slide720987.html
http://narcologia.ru/goods/response679842.html
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