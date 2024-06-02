《ら2》BOSS MICRO BR デジタルレコーダー

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本体は使用感とメッキに汚れとボディにスレと細かなキズが多数あります❗動作は電源と音は出ました。録音など、実用的な動作は全くの未チェックです❗未チェックの意味が分からない方は買わないでください。SDカード1GB付きです。値下げはしてないです。