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《ら2》BOSS MICRO BR デジタルレコーダー
商品番号 O53977343265
商品名

《ら2》BOSS MICRO BR デジタルレコーダー
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体は使用感とメッキに汚れとボディにスレと細かなキズが多数あります❗動作は電源と音は出ました。録音など、実用的な動作は全くの未チェックです❗未チェックの意味が分からない方は買わないでください。SDカード1GB付きです。値下げはしてないです。
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