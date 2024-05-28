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H26年式　N-ONE　ツアラー　プッシュスタート・★車検2年付きも可能です！★
商品番号 L55767094650
商品名

H26年式　N-ONE　ツアラー　プッシュスタート・★車検2年付きも可能です！★
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 81,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧頂きありがとうございます。ホンダ　H26年式　N-ONE　ツアラーの出品です。☆走行距離：144.100km☆車検2年付けてのお渡し可能です。　車検2年付き：別途40.000円★お支払い総額：280.000円★※購入御検討の方は、現車確認をお願いいたします。※他県登録は別途：12.000円になります。※水戸ナンバー別途：10.000円。土浦、つくばナンバーサービス。※現状渡しになりますので、現車優先で宜しくお願い致します。　お気軽に現車確認して頂ければと思います！興味のある方はお問合せお待ちしております！他にも低価格帯の中古車を掲載していますのでご参考にそちらも見てみて下さい。【装備】・ターボ車・CDオーディオ・プッシュスタート・スペアキー外装・大きな傷、凹みありませんが細かな傷や小さな凹みあります。内装・キレイです！機関・エンジン、ミッション、足回り、エアコンに不具合御座いません。□出品先□茨城県つくば市大井(ひたち野うしく駅近辺)☆現車確認できます。☆陸送手配できます。☆最短納車可能です。(一度ご確認お願いします。)その他の事などは質問欄よりごお問い合わせ下さい。カラー...ホワイトボディタイプ...軽自動車年式...平成26年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...10万〜14.9万km
http://narcologia.ru/goods/marshal961280.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi370947.html
http://narcologia.ru/goods/stealth948376.html H26年式 N-ONE ツアラー プッシュスタート・車検2年付きも可能です ...
H26年式　N-ONE　ツアラー　プッシュスタート・★車検2年付きも可能です！★H26年式 N-ONE ツアラー プッシュスタート・車検2年付きも可能です ...
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