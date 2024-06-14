プリウス50系 サスペンション 1台分 ローダウン 新品未使用 送料込み

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他サイトにも出品してる為購入前に在庫確認お願い致します。ZVW50系プリウスローダウンサスサスペンションコイルスプリング1台分です。平成27年12月~のZVW50/51/55系プリウスに装着可能です。99専用設計のローダウンサスペンションになります。ローダウンする事でカッコよくなります。スタイリング重視の方も少しスポーティな足回りが欲しい方にも大変オススメです。◆車種：プリウス◆車両型式：ZVW50/51/55◆年式：H27/12~◆バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=4.2(kg/mm)◆ダウン量：F=40~45mm/R=40~45mm装着は専門業者にてお願いいたします。車検についての質問がわからないため答えかねます。写真と実際の色味とは異なる場合がございます。ダウン量には装着パーツや個体差等で若干の差異が御座いますので、ご了承お願い致します。86プリウスカスタムタイヤホイール