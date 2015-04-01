【ジャンク】トライアンフ サイドバッグ

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商品詳細
革製と思われるサイドバッグです。蓋が破れており、裏からゴリラテープで補強しています。取り外す前まで利用しており、一応サイドバックとして荷物は入れて使っていました。今のところ本体部分はやぶれていないようですが、非常に状態が悪いのでご理解いただきご購入ください。いかなる理由もノークレームで。追加で見たい箇所あればコメントください。
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