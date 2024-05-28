LOEWE ハウルの動く城 キャンドル ミディアム

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表参道のポップアップストアで購入致しました。カルシファーのミディアムサイズのキャンドルです☺︎(おまけでノベルティで頂いたマッチをおつけします。画像9枚目をご参照ください)容器が陶器なので割れ等ないか一度店舗で開封し店員さんと確認して、撮影の為再度自宅で開封しています。キャンドルの香りはスターチスというお花の香りだそうで、花言葉が「永遠の愛」ということから今回のカプセルコレクションで香りに選ばれたそうです。プチプチに厳重に包み防水対策をして匿名便で発送致します。※すり替え防止の為返品できないことをご了承くださる方のみご購入ください。スタジオジブリとロエベのコラボは今回で最後とのことです。ぜひいかがでしょうか☺︎