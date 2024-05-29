【フォロー割あり】ドテラ　バブルディフューザー　新品未開封

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商品詳細
【フォロー割あり】ドテラ バブルディフューザー英語表記の正規品商品になります☺️箱にスレがありますm(__)mご了承いただける方よろしくお願い致します。♡フォローいただきますと100円割引させていただきます。よろしくお願い致します。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿他にもdoTERRA製品を出品しております✨まとめ買いも大歓迎です↓#Makoドテラショッピング33＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿製品情報人の動きを感知すると、自動でエッセンシャルオイルをディフューズするモーションセンサー付きディフューザーです。充電式で狭いスペースでも置くことができ、気軽にエッセンシャルオイルの香りを楽しめます。玄関はオンガード、寝室はラベンダー、トイレではフレッシュなレモンの香りなど、お好みの香りをお楽しみください。製品仕様1.寸法：75.5mmx75.5mmx46mm2.材質：PP3.適用床面積：約6畳（10㎡）4.モーションセンサー検知範囲：距離4m、視野角120度5.電源：DC5V1A、3.7V800mAhバッテリー#ドテラ#バブルディフューザー#ディフューザー#アロマディフューザー#エッセンシャルオイル#精油#ドテラ#doTERRA#アロマオイル#森の音#ディフューザー#限定ディフューザー#匿名配送#完売商品
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